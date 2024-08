Víctima de mula ciega emprende “Burritos Mula” en Tijuana y se vuelve tendencia

TIJUANA - Lo que comenzó como una tragedia se convirtió en la oportunidad para iniciar algo desde cero y propio, pero no en tierras estadounidenses, a donde iba todos los días a trabajar, sino en México. Esta es la historia.

Son los ya populares burritos Mula, en honor al caso de mula ciega donde Millie Quevedo fue víctima.

“Es algo que te quema, te va desgastando como ser humano, la verdad que que valor de todos por cruzar y espero que no le pase a nadie mi situación, la verdad no se lo deseo a nadie”, dijo Millie Quevedo a TELEMUNDO 20.

Un día como cualquier otro de sus 17 años trabajando como chef en Estados Unidos recibió la mala noticia de que alguien colocó droga en su auto, por lo que decidió buscar el lado positivo y se atrevió a hacer algo que ya rondaba en sus pensamientos.

“Claro que después de algo como eso te queda un trauma, una ansiedad, y eso fue lo que le empujó a comenzar mi propio negocio y a dar el paso para no estar cruzando tan constantemente solo dejarlo como para emergencias, fue el empujón porque siempre me he querido animar a hacer algo mío, la imaginación siempre está dando y dando”, agregó.

Ella es ciudadana estadounidense, pero ahora planea expandir su negocio en Tijuana, recordando todo el sacrificio y aprendizaje que se llevó cocinando del otro lado de la frontera.

“Está en nuestros planes abrir el local de a lado, un local que va a ser un restaurante con un concepto francés y va a continuar con un tema como vintage, cocina francesa con una fusión mexicana, ojalá en octubre tengamos la inauguración para ese proyecto”, señaló la emprendedora.

Actualmente es uno de los negocios más populares en la colonia Libertad que se encuentra a tan solo unos metros de los Estados Unidos.