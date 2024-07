Propuesta 32, aumentaría el salario mínimo a $ 18 dólares por hora en California

SAN DIEGO- Un nuevo aumento el salario mínimo podría ocurrir en California de aprobarse la Propuesta 32, que busca incrementarlo a $18 dólares por hora para el año 2026.

El incremento sería de manera escalonada y dependerá del número de empleados con los que tengan las empresas.

Aunque algunos están en contra, otros se dicen a favor, como es el caso de los propietarios de un negocio de comida mexicana, quienes aseguran que ven con buenos ojos el incremento, a pesar de esto podría representar pérdidas en las ganancias de su negocio. Mencionan que ni siquiera un aumento a 18 dólares la hora les alcanzaría a los empleados para vivir

“Pues se me hace bien, pero aun así no les va a ser suficiente al empleado, una porque no alcanza nada, todo lo están subiendo, el mercado lo están subiendo muy alto, viviendas, la comida, todo lo que usamos ahorita se está subiendo, no se diga la gasolina”, agregó

La señora Rico de Ochoa, tienen más de una década con su restaurante y cuenta que logró mantenerse a flote durante la pandemia.

“Como propietario, la verdad, la verdad yo estoy por el empleado, yo que soy propietaria yo se también que yo tengo problemas y yo sé que ellos también están pasando por lo mismo”, indicó.

El salario mínimo actual en california es de 16 dólares con 15 centavos la hora y se ajusta según la inflación.

“18 dólares la hora es un muy buen paso para las personas que trabajan y viven en California realmente puedan tener una vida digna”, indicó Alor Calderón, director del Centro del Derecho de Trabajo

A pesar de que el salario mínimo de California está entre los más altos del país, muchos trabajadores siguen luchando contra el alto costo de vida.

“Nos beneficia a todos, porque lo que termina pasando es que cuando no tienes suficiente para pagar las cosas mínimas como es por ejemplo en San Diego, que no tienes para pagar la renta, o no tienes ni para pagar los doctores o no tienes ni para pagar tus gastos de transporte, termina siendo y se empieza a ser una emergencia para el estado”, agrego Calderón

Se espera que la Propuesta 32 aparezca en la boleta de las elecciones de noviembre de 2024.