How much rain fell at your house during the weekend storm, San Diego?

OK, so maybe it wasn't exactly a Pineapple Express or a full-blown atmospheric river or a cyclone bomb — and why, exactly, have none of us heard those terms before 10 years ago? — but many places around San Diego got plenty wet last week, just in time to tamp down fire danger and green up their Thanksgivings.

San Diego weather today: Ashley Matthews' forecast for Nov. 20, 2023.

So, as the Today Show's Al Roker, how much rain did you get in your next of the woods this weekend?

1. RANCHO BERNARDO 0.55 690 2. PALOMAR 0.52 5387 3. BIRCH HILL 0.52 5645 4. SANTA YSABEL 0.48 2990 5. RINCON SPRINGS 0.47 970 6. DESCANSO 0.43 3650 7. MIRAMAR LAKE 0.42 720 8. DESCANSO RAWS 0.41 3480 9. LAKE WOHLFORD 0.40 1490 10. VOLCAN MOUNTAIN 0.40 5410

SAN DIEGO COUNTY COASTAL AREAS

ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)

MIRAMAR 0.31

KEARNY MESA 0.30

NATIONAL CITY 0.22

FASHION VALLEY 0.21

MONTGOMERY FIELD 0.19

CHULA VISTA 0.18

POINT LOMA 0.12

BROWN FIELD 0.10

OCEANSIDE 0.08

VISTA 0.04

ENCINITAS 0.04

CARLSBAD 0.03

CARLSBAD AIRPORT 0.03

EL CAMINO DEL NORTE 0.03

SAN ONOFRE 0.02

SAN MARCOS LANDFILL 0.02

LAS FLORES RAWS 0.02

SAN DIEGO COUNTY VALLEYS

RANCHO BERNARDO 0.55

RINCON SPRINGS 0.47

MIRAMAR LAKE 0.42

LAKE WOHLFORD 0.40

LOS COCHES CREEK 0.38

SAN MIGUEL RAWS 0.38

GRANITE HILLS 0.37

SKYLINE RANCH 0.30

ALPINE 0.26

SANTEE 0.25

DULZURA SUMMIT 0.25

POWAY 0.23

BARONA 0.22

VALLEY CENTER RAWS 0.21

SAN DIEGO COUNTRY ESTATES 0.20

MOUNT WOODSON 0.18

LA MESA 0.18

FLINN SPRINGS 0.16

HARBISON CANYON 0.14

THOUSAND TRAILS 0.12

RAMONA AIRPORT 0.11

DEER SPRINGS 0.09

COLE GRADE ROAD 0.08

LOWER OAT FLATS 0.06

RAMONA 0.06

ESCONDIDO 0.06

GOOSE VALLEY 0.06

OTAY MOUNTAIN 0.06

BONSALL 0.05

COUSER CANYON 0.02

SAN DIEGO COUNTY MOUNTAINS

PALOMAR 0.52

BIRCH HILL 0.52

SANTA YSABEL 0.48

DESCANSO 0.43

DESCANSO RAWS 0.41

VOLCAN MOUNTAIN 0.40

PINE HILLS RAWS 0.38

PALOMAR MOUNTAIN 0.36

JULIAN 0.35

PINE VALLEY 0.34

JULIAN 0.31

ECHO DELL 0.29

LAKE CUYAMACA 0.27

PALOMAR OBSERVATORY 0.26

MESA GRANDE 0.21

RANCHITA 0.18

HENSHAW DAM 0.17

OAK GROVE RAWS 0.17

RANCHITA RAWS 0.14

WARNER SPRINGS 0.13

CAMPO 0.13

MOUNT LAGUNA 0.11

CAMERON 0.07

PINE VALLEY 0.06

MOUNT LAGUNA 0.06

TIERRA DEL SOL 0.02

SAN DIEGO COUNTY DESERTS

BORREGO PALM CANYON 0.06

OCOTILLO WELLS 0.01