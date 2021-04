๐—ง๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ฏ๐—น๐—ผ๐—ผ๐—ฑ ๐˜๐˜†๐—ฝ๐—ฒ๐˜€. Make an appointment to ensure blood is available for local patients like Baby Severina.Every few weeks, Baby Sevey needs blood transfusions to help her stay healthy while battling kidney illness and a rare form of anemia โ€“ alpha thalassemia. ๐—ช๐—ถ๐—น๐—น ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜‚๐˜€?

Download our NBC 7 mobile app for iOS or Android to get alerts for local breaking news and weather.

For more information on how you can help CLICK HERE.